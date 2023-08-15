Минцифры России опубликовало проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 года
Минцифры России представило проект стратегии развития отрасли связи страны на период до 2035 года. До середины сентября документ будет находиться на общественных обсуждениях, после чего его внесут в правительство государства.
Реализовать стратегию планируют в два этапа. На первом из них — с 2023 по 2030 годы — планируется завершить использования технологии 3G и высвободить радиочастотный спектр для современных технологий, разработать и провести опытную эксплуатацию российского стандартов 5G и 6G-Ready, закрепить законодательно основные принципы дальнейшего развития сетей 4G и 5G в стране, внедрить системы фильтрации компьютерных атак в сетевом трафике при оказании услуг связи и так далее.
Второй этап реализации стратегии запланирован на 2031—2035 годы. За этот период в России планируется подключить к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, а также полностью заменить оборудование стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное телекоммуникационное оборудование. На этом же этапе в стране должны начать коммерческую эксплуатацию сетей 6G.
Реализовывать стратегию намерены на средства федерального бюджета, ресурсы организаций отрасли связи и финансы иных участников хозяйственной деятельности. Она предполагает активное привлечение внебюджетных средств, что, как пояснили в Минцифры России, «придает особое значение повышению инвестиционной привлекательности отрасли».
Стратегия развития отрасли связи России разработана при участии крупнейших операторов связи, отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, разработчиков ПО и средств защиты информации, научных и образовательных организаций, а также отраслевых ассоциаций. В работе также участвовали заинтересованные органы исполнительной власти.
Напомним, в России до 2035 года должна появиться гибридная сотово-спутниковая сеть связи, с помощью которой пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет сотовой связи. Над документом Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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