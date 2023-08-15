Минцифры России опубликовало проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минцифры России представило проект стратегии развития отрасли связи страны на период до 2035 года. До середины сентября документ будет находиться на общественных обсуждениях, после чего его внесут в правительство государства.

Реализовать стратегию планируют в два этапа. На первом из них — с 2023 по 2030 годы — планируется завершить использования технологии 3G и высвободить радиочастотный спектр для современных технологий, разработать и провести опытную эксплуатацию российского стандартов 5G и 6G-Ready, закрепить законодательно основные принципы дальнейшего развития сетей 4G и 5G в стране, внедрить системы фильтрации компьютерных атак в сетевом трафике при оказании услуг связи и так далее.

Второй этап реализации стратегии запланирован на 2031—2035 годы. За этот период в России планируется подключить к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, а также полностью заменить оборудование стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное телекоммуникационное оборудование. На этом же этапе в стране должны начать коммерческую эксплуатацию сетей 6G.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реализовывать стратегию намерены на средства федерального бюджета, ресурсы организаций отрасли связи и финансы иных участников хозяйственной деятельности. Она предполагает активное привлечение внебюджетных средств, что, как пояснили в Минцифры России, «придает особое значение повышению инвестиционной привлекательности отрасли».

Стратегия развития отрасли связи России разработана при участии крупнейших операторов связи, отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, разработчиков ПО и средств защиты информации, научных и образовательных организаций, а также отраслевых ассоциаций. В работе также участвовали заинтересованные органы исполнительной власти.

Напомним, в России до 2035 года должна появиться гибридная сотово-спутниковая сеть связи, с помощью которой пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет сотовой связи. Над документом Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Татьяна Демина