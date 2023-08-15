Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Около 17.00 киевский режим попытался осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Дрон обнаружили и уничтожили средствами ПВО России. Пострадавших и разрушений нет, уточняет RT.
В Белгородской области накануне системы ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное. Вечером 14 августа Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов.
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