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Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

17:59, 15.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около 17.00 киевский режим попытался осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Дрон обнаружили и уничтожили средствами ПВО России. Пострадавших и разрушений нет, уточняет RT.

В Белгородской области накануне системы ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное. Вечером 14 августа Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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