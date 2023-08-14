В Белгородской области сбили две воздушные цели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Белгородской области системы ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гладков.

Накануне вечером российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет.

До этого инцидента в небе над Белгородской областью уже дважды пресекали попытки атак украинских беспилотников. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной версии, в Белгороде в результате атаки БПЛА повреждения получил жилой многоквартирный дом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов