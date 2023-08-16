Самыми популярными подарками у казанцев стали аксессуары, деньги и цветы

Почти половина казанцев — 45% — больше всего любят получать подарки, нежели дарить их (27%). В том, что принимают подарки только по праздникам, признались 41% опрошенных, еще 29% — только в День Рождения. Об этом свидетельствуют данные исследования бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research.

В рейтинг самых популярных подарков у казанцев вошли аксессуары (15%), деньги (14%), цветы (11%), техника и электроника (10%) и товары для хобби (5%) .

Однако каждый четвертый участник опроса из Казани (26%) заявил, что часто получает банальные подарки (например, носки и гель для душа), а 5% — бесполезные (статуэтки, брелоки и т. п.).

Интересно, что 40% жителей Казани готовы потратить на подарок близкому человеку до 10 тысяч рублей, 22% рассчитывают уложиться до 5 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Еще 20% — до 20 тысяч рублей. На сумму до 2 тысяч рублей ориентируются еще 9% респондентов.

Большинство казанцев (42%) признались, что хотели бы чаще получать различные украшения, впечатления — например, билет на концерт или в путешествие (21%), технику и электронику (15%).

Еще 17% признались, что с радостью приняли бы подарок, который сделан специально для них — например, кастомизированную одежду или украшение с гравировкой.

Больше половины респондентов (53%) относятся к таким подаркам положительно, потому что это показывает старания дарителя. Особенно казанцы ценят подарки с печатью фотографий или изображений или вышивкой (31%), художественной росписью или ручной работой (25%), гравировкой имени, инициалов, памятных фраз (21%). Популярностью у казанцев пользуются и украшения на заказ.

Почти треть (28%) казанцев считают, что подарок должен быть индивидуальным и уникальным.



39% казанцев считают, что нет ничего плохого в том, чтобы подарить мужчине букет цветов. 30% опрошенных напротив заявили, что такой подарок для представителей сильного пола не подходит.



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Илина Хакимова