В ДТП на трассе в Татарстане трое человек пострадали, один погиб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 79 км трассы Набережные Челны — Альметьевск 15 августа случилось тройное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



По предварительным данным, все началось с автомобиля Lexus, водитель которого выбрал небезопасную скорость и дистанцию, в результате чего по касательной столкнулся с остановившимся для разворота ЗИЛ. После этого машина наехала на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки и выехал на полосу встречного движения.

За Lexus ехала Lada — она столкнулась с ЗИЛ и загорелась. Один пассажир погиб на месте, водитель и еще два пассажира госпитализированы с травмами.

В Татарстане участились дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Только за последние три дня произошло две аварии. Например, в Лаишевском районе Татарстана 14-летний водитель питбайка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате его и 11-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.



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Маргарита Головатенко