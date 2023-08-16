Читатели Национальной библиотеки Татарстана в среднем брали по 877 книг в день

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Национальной библиотеке Татарстана подвели книжные итоги первого полугодия 2023 года. С января по июнь читатели взяли на дом 25 385 книг 160 467 раз, или в среднем 877 книг в день, сообщает пресс-служба.

В Нацбиблиотеке Татарстана также составили топ-10 книг в зависимости от жанра, страны и рекомендуемого возраста читателей.

Топ-10 фикшн книг отечественных авторов выглядит следующим образом:

Михаил Булгаков «Собачье сердце»; Ринат Валиуллин «Где валяются поцелуи. Париж»; Марина Степнова «Безбожный переулок»; Дина Рубина «Бонжорно, команданте!»; Евгений Водолазкин «Соловьев и Ларионов»; Зифа Кадырова «Жизнь, прожитая в ожидании»; Михаил Шолохов «Судьба человека»; Наринэ Абгарян «Двойная радуга»; Леонид Андреев «Иуда Искариот»; Михаил Зощенко «Возвращенная молодость».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-10 фикшн книг зарубежных авторов:

Фредрик Бакман «Тревожные люди»; Дженни Колган «Книжный магазинчик у озера»; Пауло Коэльо «Алхимик»; Эрих Мария Ремарк «Гэм»; Стивен Кинг «Игра Джералда»; Эрих Мария Ремарк «Время жить и время умирать»; Джеймс Баллард «Высотка»; Джон Стейнбек «О мышах и людях. Жемчужина»; Харпер Ли «Убить пересмешника»; Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-10 татарских книг:

Гөлфия Исхакова «Күңелем фасыллары»; Зифа Кадырова «Урланган яшьлек»; Гәбделҗәббар Кандалый «Шигырьләр»; Хисаметдин Исмәгыйлев «Никах»; Лира Ибраһимова «Сукырлар йорты»; Рафис Корбан «Р. Әхмәров: роман-хроника»; Галия Сафиуллина «Заһидә»; Ленур Иксанов «Уйлан!...»; Габдулла Тукай «Сайланма әсәрләр»; Мөхәммәт Мәһдиев «Әсәрләр. 1 том».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-10 книг для детей 6+:

Софи Плауден «Джек Дэш и летняя вьюга»; Шарль Перро «Красная Шапочка и другие сказки»; Бьянко Питцорно «Послушай мое сердце»; Плас Лу Всехнаверх «Похищение попугая»; Патриция Шрёдер «Паолина ищет питомца»; Кэти Маккалоу «Секрет добрых дел»; Бьянка Питцорно «Торнатрас»; Сабина Штэдинг «Петронелла и темная история с цирком»; Екатерина Завалова «Роза Христа и другие рождественские сказки»; Амелия Кобб «Уютный дом для Звездочки».

Напомним, осенью прошлого года Национальная библиотека Татарстана запустила специальный telegram-бот. С его помощью читатели могут продлить книгу, узнать о ее наличии и получить ответы на интересующие вопросы.



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Илина Хакимова