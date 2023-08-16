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Читатели Национальной библиотеки Татарстана в среднем брали по 877 книг в день

03:30, 16.08.2023
Читатели Национальной библиотеки Татарстана в среднем брали по 877 книг в день
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Национальной библиотеке Татарстана подвели книжные итоги первого полугодия 2023 года. С января по июнь читатели взяли на дом 25 385 книг 160 467 раз, или в среднем 877 книг в день, сообщает пресс-служба.

В Нацбиблиотеке Татарстана также составили топ-10 книг в зависимости от жанра, страны и рекомендуемого возраста читателей.

Топ-10 фикшн книг отечественных авторов выглядит следующим образом:

  1. Михаил Булгаков «Собачье сердце»;
  2. Ринат Валиуллин «Где валяются поцелуи. Париж»;
  3. Марина Степнова «Безбожный переулок»;
  4. Дина Рубина «Бонжорно, команданте!»;
  5. Евгений Водолазкин «Соловьев и Ларионов»;
  6. Зифа Кадырова «Жизнь, прожитая в ожидании»;
  7. Михаил Шолохов «Судьба человека»;
  8. Наринэ Абгарян «Двойная радуга»;
  9. Леонид Андреев «Иуда Искариот»;
  10. Михаил Зощенко «Возвращенная молодость».
realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-10 фикшн книг зарубежных авторов:

  1. Фредрик Бакман «Тревожные люди»;
  2. Дженни Колган «Книжный магазинчик у озера»;
  3. Пауло Коэльо «Алхимик»;
  4. Эрих Мария Ремарк «Гэм»;
  5. Стивен Кинг «Игра Джералда»;
  6. Эрих Мария Ремарк «Время жить и время умирать»;
  7. Джеймс Баллард «Высотка»;
  8. Джон Стейнбек «О мышах и людях. Жемчужина»;
  9. Харпер Ли «Убить пересмешника»;
  10. Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».
realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-10 татарских книг:

  1. Гөлфия Исхакова «Күңелем фасыллары»;
  2. Зифа Кадырова «Урланган яшьлек»;
  3. Гәбделҗәббар Кандалый «Шигырьләр»;
  4. Хисаметдин Исмәгыйлев «Никах»;
  5. Лира Ибраһимова «Сукырлар йорты»;
  6. Рафис Корбан «Р. Әхмәров: роман-хроника»;
  7. Галия Сафиуллина «Заһидә»;
  8. Ленур Иксанов «Уйлан!...»;
  9. Габдулла Тукай «Сайланма әсәрләр»;
  10. Мөхәммәт Мәһдиев «Әсәрләр. 1 том».
realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-10 книг для детей 6+:

  1. Софи Плауден «Джек Дэш и летняя вьюга»;
  2. Шарль Перро «Красная Шапочка и другие сказки»;
  3. Бьянко Питцорно «Послушай мое сердце»;
  4. Плас Лу Всехнаверх «Похищение попугая»;
  5. Патриция Шрёдер «Паолина ищет питомца»;
  6. Кэти Маккалоу «Секрет добрых дел»;
  7. Бьянка Питцорно «Торнатрас»;
  8. Сабина Штэдинг «Петронелла и темная история с цирком»;
  9. Екатерина Завалова «Роза Христа и другие рождественские сказки»;
  10. Амелия Кобб «Уютный дом для Звездочки».

Напомним, осенью прошлого года Национальная библиотека Татарстана запустила специальный telegram-бот. С его помощью читатели могут продлить книгу, узнать о ее наличии и получить ответы на интересующие вопросы.

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Илина Хакимова
ОбществоКультура Татарстан Национальная библиотека Республики Татарстан

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