Читатели Национальной библиотеки Татарстана в среднем брали по 877 книг в день
В Национальной библиотеке Татарстана подвели книжные итоги первого полугодия 2023 года. С января по июнь читатели взяли на дом 25 385 книг 160 467 раз, или в среднем 877 книг в день, сообщает пресс-служба.
В Нацбиблиотеке Татарстана также составили топ-10 книг в зависимости от жанра, страны и рекомендуемого возраста читателей.
Топ-10 фикшн книг отечественных авторов выглядит следующим образом:
- Михаил Булгаков «Собачье сердце»;
- Ринат Валиуллин «Где валяются поцелуи. Париж»;
- Марина Степнова «Безбожный переулок»;
- Дина Рубина «Бонжорно, команданте!»;
- Евгений Водолазкин «Соловьев и Ларионов»;
- Зифа Кадырова «Жизнь, прожитая в ожидании»;
- Михаил Шолохов «Судьба человека»;
- Наринэ Абгарян «Двойная радуга»;
- Леонид Андреев «Иуда Искариот»;
- Михаил Зощенко «Возвращенная молодость».
Топ-10 фикшн книг зарубежных авторов:
- Фредрик Бакман «Тревожные люди»;
- Дженни Колган «Книжный магазинчик у озера»;
- Пауло Коэльо «Алхимик»;
- Эрих Мария Ремарк «Гэм»;
- Стивен Кинг «Игра Джералда»;
- Эрих Мария Ремарк «Время жить и время умирать»;
- Джеймс Баллард «Высотка»;
- Джон Стейнбек «О мышах и людях. Жемчужина»;
- Харпер Ли «Убить пересмешника»;
- Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».
Топ-10 татарских книг:
- Гөлфия Исхакова «Күңелем фасыллары»;
- Зифа Кадырова «Урланган яшьлек»;
- Гәбделҗәббар Кандалый «Шигырьләр»;
- Хисаметдин Исмәгыйлев «Никах»;
- Лира Ибраһимова «Сукырлар йорты»;
- Рафис Корбан «Р. Әхмәров: роман-хроника»;
- Галия Сафиуллина «Заһидә»;
- Ленур Иксанов «Уйлан!...»;
- Габдулла Тукай «Сайланма әсәрләр»;
- Мөхәммәт Мәһдиев «Әсәрләр. 1 том».
Топ-10 книг для детей 6+:
- Софи Плауден «Джек Дэш и летняя вьюга»;
- Шарль Перро «Красная Шапочка и другие сказки»;
- Бьянко Питцорно «Послушай мое сердце»;
- Плас Лу Всехнаверх «Похищение попугая»;
- Патриция Шрёдер «Паолина ищет питомца»;
- Кэти Маккалоу «Секрет добрых дел»;
- Бьянка Питцорно «Торнатрас»;
- Сабина Штэдинг «Петронелла и темная история с цирком»;
- Екатерина Завалова «Роза Христа и другие рождественские сказки»;
- Амелия Кобб «Уютный дом для Звездочки».
Напомним, осенью прошлого года Национальная библиотека Татарстана запустила специальный telegram-бот. С его помощью читатели могут продлить книгу, узнать о ее наличии и получить ответы на интересующие вопросы.
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