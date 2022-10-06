Национальная библиотека Татарстана запустила Telegram-бот

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Национальная библиотека Татарстана запустила Telegram-бот. С помощью чат-бота «Китапханә» читатели смогут продлить книгу, узнать о ее наличии и получить ответы на интересующие вопросы, рассказал Минкульт республики.

После запуска бота пользователи получают возможность: оставить заявку на продление книги, установить напоминание о сроке сдачи взятой книги в библиотеку, а еще проверить наличие любой книги в фонде библиотеки.

Также бот предлагает ответы на самые часто задаваемые вопросы: как получить читательский билет, об условиях пользования книгами, о других услугах библиотеки, мероприятиях и о театральной площадке MOÑ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чат-бот — первый в республике подобный сервис на двух языках — русском и татарском. Чтобы запустить Telegram-бот, можно перейти по ссылке или найти его в поиске Telegram @Kitaphane_bot.

В конце сентября Национальная библиотека Татарстана пополнилась новыми книгами. Их закупка обойдется республиканскому и федеральному бюджетам в 2 миллиона рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова