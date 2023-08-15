Росприроднадзор не нашел следов разлива нефти на Каме в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора не нашли следов разлива нефти на Каме в Набережных Челнах. Информация о возможном загрязнении реки появилась в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты выехали на место и отобрали пробы воды со стороны улицы Шлюзовой. На момент обследования следов нефтепродуктов на водной глади и береговой полосе реки не наблюдалось.

— Сотрудниками линейного отдела полиции произведены осмотры палуб рядом расположенных судов и барж. Согласно данным полиции, следов нефтепродуктов на палубах не обнаружено, — рассказали в управлении Росприроднадзора.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После получения результатов анализов будут приняты дальнейшие меры реагирования, добавили в ведомстве.

Напомним, жители сельского поселения Качелино Арского района Татарстана пожаловались в Министерство экологии республики на загрязнение Казанки. Вину за происшествие татарстанцы возложили на молочный комбинат «Арча». Как рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана, ситуация находится на контроле у министерства.



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Айрат Назипов