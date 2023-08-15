Жители Арского района Татарстана пожаловались в Минэкологии на молочный комбинат из-за загрязнения Казанки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жители сельского поселения Качелино Арского района Татарстана пожаловались в Министерство экологии республики на загрязнение Казанки. Вину за происшествие татарстанцы возложили на молочный комбинат «Арча».

Как рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана, ситуация находится на контроле у министерства. В ведомстве напомнили, что ранее инспекторы Северного территориального управления уже зафиксировали разлив сточных вод на почву в результате прорыва трубы молочного комбината.

— Инспекторы совместно с представителями Татарской природоохранной межрайонной прокуратурой и Росприроднадзором выехали для обследования территории молочного комбината. Экологи отобрали пробы сточной воды с трубы на территории ООО «Арча». Также все материалы дела по подведомственности перенаправляются в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, — сообщает пресс-служба.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России в 2022 году стало больше опасных загрязнений рек и озер — их число увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Всего по итогам года зафиксировано 2,47 тысячи таких случаев. В Татарстане зафиксировали 25 случаев высокого загрязнения и восемь — экстремально высокого. В целом по итогам 2022-го в республике насчитали 33 инцидента.

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Айрат Назипов