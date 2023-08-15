UBS: Россия попала в список стран, чье благосостояние выросло в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году было зафиксировано падение мирового благосостояния домохозяйств-впервые с кризисного 2008 года. При этом лишь некоторые страны повысили уровень благосостояния, в том числе и Россия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные швейцарского банка UBS.

По данным аналитиков, доход домохозяйств в России быстро рос в период с 2000 по 2020 год, в среднем на 13% в год. Но аналитики прогнозируют, что влияние российско-украинского конфликта снизит рост благосостояния до 4,6% в период до 2027 года.

Наибольшее увеличение благосостояния было зафиксировано в России (на $600 млрд), Мексике (на $655 млрд), Индии (на $675 млрд) и Бразилии (на $1,1 трлн), отмечают эксперты.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина(архив)

Лидерами по потерям на финансовом рынке стали США, которые не досчитались $5,9 трлн. Также значительные потери понесли Япония ($2,5 трлн), Китай ($1,5 трлн), Канада ($1,2 трлн) и Австралия ($1 трлн).

Банк России представил альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением стран на блоки и ростом инфляционного давления. В качестве основных рисков отмечены ухудшение геополитического фона и ситуация в мировой экономике в целом. Реализация рисков в обоих сценариях может привести к более высокой инфляции на прогнозном горизонте.



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Айрат Назипов