Банк России представил альтернативные сценарии развития экономик

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России представил альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением стран на блоки и ростом инфляционного давления, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов».



В качестве основных рисков отмечены ухудшение геополитического фона и ситуация в мировой экономике в целом. Регулятор рассматривает два альтернативных сценария: первый («Усиление фрагментации») предполагает большее в сравнении с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и рост санкционного давления на Россию, второй («Рисковый») дополнительно учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису.

Реализация рисков в обоих сценариях может привести к более высокой инфляции на прогнозном горизонте. В связи с этим потребуется более жесткая денежно-кредитная политика в 2024—2025 годах.

Отмечается, что усиление фрагментации может оказать давление на экономический рост и снижение цен на нефть Urals до $45 за баррель к 2025 году. В рисковом сценарии ВВП России не опустится ниже уровня 2020-го, но цены на нефть к 2025 году могут упасть до $30 за баррель.

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Маргарита Головатенко