В Казани на улице Декабристов могут создать новый парк

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На улице Декабристов в Казани могут создать новый парк, следует из сборника документов мэрии.



Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки площадью 0,7581 га.

При перепланировке требуется выполнить качественное благоустройство, предусмотреть архитектурную подсветку и размещение встроенных инженерных объектов и мусорных контейнеров.

В мае «Реальное время» сообщало, что в рамках комплексного развития территорий в столице Татарстана реорганизуют Московский рынок. Часть павильонов торгового объекта, который продали в прошлом году за 175 миллионов рублей, снесут, а на их месте появится парковая зона.

Рядом со знаменитым ТЦ и входом на станцию метро «Яшьлек» уберут несколько торговых павильонов, а также здание, где сейчас располагается ресторан быстрого питания KFC: это павильоны по улице Декабристов, дома: 133е, 131д, 133д, 133ж, 131а, 131б.

На воплощение идеи в жизнь власти заложили 10 лет. Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко