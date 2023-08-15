Строительную фирму в Казани оштрафовали на 10 млн рублей после проверки прокуратуры

В Татарстане оштрафовали строительную организацию на 10 млн рублей за коррупционное правонарушение. Информацию предоставил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным ведомства, в январе прошлого года замдиректора ООО «Специализированный застройщик «Мирострой» передал руководителю Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по Татарстану взятку в виде двухкомнатной квартиры в селе Усады Лаишевского района республики. При этом квартира была продана по заведомо заниженной стоимости за сокрытие допущенных застройщиком нарушений при строительстве и беспрепятственное введение объекта в эксплуатацию.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении застройщика административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Решением суда нарушитель оштрафован на 10 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по Татарстану Ильнура Самигуллина возбудили уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (взяточничество). Он был задержан 28 февраля. Уголовное дело еще не направлено в суд.

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Айрат Назипов