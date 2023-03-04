В Казани по делу о взятке квартирой арестовали главу подразделения Госстройнадзора

Под стражу до 27 апреля заключил сегодня Приволжский райсуд Казани 46-летнего Ильнура Самигуллина, руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ. На этой мере для фигуранта уголовного дела о взятке 2,8 млн рублей настаивали представители СК и прокуратуры, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, Самигуллин был задержан сотрудниками ФСБ еще 28 февраля, 1 марта суд продлил срок его задержания еще на 72 часа, вчера следователь попросил отложить заседание по мере пресечения еще на день, а сегодня ходатайство СК об аресте было рассмотрено и удовлетворено судом.

По версии следствия, чиновник получил взятку двухкомнатной квартирой по заниженной стоимости за сокрытие недостатков на поднадзорном ему объекте — в 16-этажке ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района Татарстана. Квартира на последнем этаже дома была продана застройщиком ООО «Мирострой» в январе 2022 года матери подозреваемого — по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, ее общая стоимость составила 2,5 млн рублей. Однако в ФСБ и СК считают, что цена была занижена минимум на 2 млн 798 тысяч рублей, что, по версии следствия, и образует особо крупный размер взятки.

Самигуллин претензии в коррупции не признает.

В СК это дело пока не комментируют.