Роспотребнадзор: риски завоза в Россию чумы минимальны
Роспотребнадзор считает риск завоза в Россию чумы минимальным, сообщили в пресс-службе ведомства.
После сообщений в СМИ о трех случаях на севере КНР Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска через государственную границу.
Согласно информации в СМИ, на севере КНР, в Шилин-Гол, зарегистрировано три случая заболевания человека чумой.
— Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Природный очаг не имеет общей границы с РФ, — добавили в РПН.
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