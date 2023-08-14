Роспотребнадзор: риски завоза в Россию чумы минимальны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор считает риск завоза в Россию чумы минимальным, сообщили в пресс-службе ведомства.



После сообщений в СМИ о трех случаях на севере КНР Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Согласно информации в СМИ, на севере КНР, в Шилин-Гол, зарегистрировано три случая заболевания человека чумой.

— Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Природный очаг не имеет общей границы с РФ, — добавили в РПН.

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Маргарита Головатенко