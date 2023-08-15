Финансовый аналитик назвал причины ослабления рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Основной причиной ослабления рубля является снижение профицита торгового баланса вследствие падения экспортных поступлений, а также роста импорта. Об этом «Известиям» сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Кроме того, рубль падает и из-за геополитической напряженности. По словам Антонова, дополнительно на курсе рубля сказывается повышенный спрос на валюту у россиян во время отпусков.

— Россия на протяжении десятилетий остается нетто-экспортером капитала. Этот фундаментальный фактор также оказывает негативное воздействие на нынешнюю ситуацию с рублем, — заявил аналитик.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт считает, что в ближайшее время изменений курса не ожидается. Это связано с тем, что влияющие фундаментальные факторы остаются без изменений.

— Однако надо признать, что у ситуации со слабым рублем есть и свои плюсы — он дает больше бюджетных денег. Ожидается, что после сегодняшнего преодоления психологического уровня 100 рублей, а затем и 101 рубля за доллар стоит ждать ослабления до 104—105 рублей, по евро — 113 рублей. Если со стороны Центробанка никаких четких действий не будет, то после 113 рублей по евро цена двинется к уровню 119 рублей, — подчеркнул Антонов.

За последние недели курс рубля продолжал снижение. Так, по состоянию на 14 августа евро стоит около 110 рублей, а доллар — в пределах 101 рубля.

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.

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Елизавета Пуншева