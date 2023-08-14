В Татарстане задержали торговца антиквариатом, подозреваемого в серии краж редких наград

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и татарстанские полицейские задержали торговца антиквариатом, подозреваемого в серии краж редких наград. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны.

— Предварительно установлено, что злоумышленник из открытых источников получал сведения о награжденных орденом Дружбы народов РСФСР. В основном это бывшие сотрудники производственного объединения «Татнефть», которые получили эту редкую награду в начале 90-х годов прошлого века, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К ним мужчина обращался как журналист или сотрудник музея, собирающий информацию для статьи. Он просил потерпевших показать награды и при удобном моменте заменял их на копию. Похищенное злоумышленник продавал коллекционерам в интернете как минимум за 200 тысяч рублей.

По аналогичной схеме мужчина похищал награды у ветеранов Великой Отечественной войны и участников других боевых действий, в том числе специальной военной операции. Среди украденного им звезда Героя Советского Союза, ордена Славы, орден Александра Невского и медали «За отвагу».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уголовное дело возбуждено по статьям 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность) и 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса России. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. У него уже есть судимость за аналогичное преступление.



При обыске у мужчины изъяты 43 различные государственные награды. Также у него обнаружили антикварное оружие и пригодную для стрельбы французскую винтовку образца 1874 года.

Два года назад жителя Казани приговорили к 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства за кражу аккордеона у 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Свою вину он полностью признал. В счет возмещения ущерба он купил ветерану новый инструмент.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина