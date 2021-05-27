Жителя Казани приговорили к 1,5 года исправительных работ за кражу аккордеона у ветерана

Жителя Казани осудили к 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства за кражу аккордеона у 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 30 сентября 2020 года 35-летний житель Казани, находясь в гостях 95-летнего родственника — ветерана Великой Отечественной войны в селе Кощаково Пестречинского района, украл аккордеон стоимостью 95 тысяч рублей. Затем он сдал похищенное в комиссионный магазин.

Свою вину он полностью признал. В счет возмещения ущерба он купил ветерану новый инструмент.

Приговор в законную силу не вступил.

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Ольга Плешкова