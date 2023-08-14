В Казани частично ограничили движение по улице Николая Ершова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По улице Николая Ершова в Казани частично ограничили движение транспорта. Это связано со строительством заезда к торговому центру в жилом комплексе «Арт Сити».

Как информирует Комитет внешнего благоустройства города, ограничение будет действовать до 31 октября вблизи дома №7 по улице Искра.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Месяц назад до 30 октября на улице Николая Ершова частично закрыли проезжую часть около здания №1а в направлении движения в сторону улицы Толстого. Движение ограничили в связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода.

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Айрат Назипов