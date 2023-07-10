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В Казани частично ограничили движение по улице Николая Ершова

15:55, 10.07.2023
В Казани частично ограничили движение по улице Николая Ершова
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани частично ограничили движение на участке улицы Николая Ершова, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Движение ограничили в связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода.

До 30 октября будет частично закрыта проезжая часть около здания №1а в направлении движения в сторону улицы Толстого.

В столице Татарстана временно ограничили движение по проспекту Ибрагимова в районе здания №42/7. Участок будет перекрыт до 10 августа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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