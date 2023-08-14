На военно-техническом форуме «Армия-2023» представят вертолеты из Казани

На площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома «Кубинка» в Москве открылся международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию в рамках мероприятия представляют более 1,5 тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе — из Татарстана. В частности, Казанский вертолетный завод (КВЗ) продемонстрирует многоцелевой вертолет Ми-17.

В мероприятиях форума принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, участие в событии подтвердили делегации более 60 государств.

Мероприятие является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники. Помимо российских компаний, в форуме принимают участие 85 иностранных предприятий из семи государств. Всего экспонироваться будут более 200 образцов техники.

realnoevremya.ru (архив)

В мае раис Татарстана обратился к руководителям предприятий республики. Он напомнил, что, согласно поручению президента России, ключевая задача ОПК — обеспечение всех подразделений вооружением, техникой, снаряжением и боеприпасами «хорошего качества и в короткие сроки».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов