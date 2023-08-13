Новости общества

09:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В небе над Белгородской областью сбили беспилотник

08:20, 13.08.2023
В небе над Белгородской областью сбили беспилотник
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В небе над Белгородской областью пресекли попытку атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в своем telegram-канале.

— Сегодня около четырех часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — заявили в ведомстве.

По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

Накануне около 17.30 пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории России. Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также