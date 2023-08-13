В небе над Белгородской областью сбили беспилотник
В небе над Белгородской областью пресекли попытку атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в своем telegram-канале.
— Сегодня около четырех часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — заявили в ведомстве.
По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.
Накануне около 17.30 пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории России. Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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