В Белгороде в результате атаки БПЛА повреждения получил жилой дом
По предварительной версии, в Белгороде в результате атаки БПЛА повреждения получил жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением, — заявил он.
Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.
Сегодня в небе над Белгородской областью дважды пресекли попытку атаки украинского беспилотника.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым