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В Белгороде в результате атаки БПЛА повреждения получил жилой дом

19:26, 13.08.2023

По предварительной версии, в Белгороде в результате атаки БПЛА повреждения получил жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением, — заявил он.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.

Сегодня в небе над Белгородской областью дважды пресекли попытку атаки украинского беспилотника.

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Елизавета Пуншева
ПроисшествияОбщество

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