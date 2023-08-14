Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа

В Минобороны России сообщили, что 13 августа около 22.00 мск была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.

Вчера в небе над Белгородской областью уже дважды пресекали попытки атак украинских беспилотников. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительной версии, в Белгороде в результате атаки БПЛА повреждения получил жилой многоквартирный дом.

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Илина Хакимова