В Центробанке России оценили риски для финансовой стабильности на фоне ослабления рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности после падения курса рубля. Об этом пресс-служба регулятора сообщила «Интерфаксу».

— На сегодня угрозы финансовой стабильности нет. Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса, — заявили в ЦБ.

В Банке России допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За последние недели курс рубля продолжал снижение. Так, по состоянию на 14 августа, евро стоит в районе 110 рублей, а доллар — в пределах 101 рубля.

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.

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Айрат Назипов