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Курс доллара достиг 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

16:29, 11.08.2023
Курс доллара достиг 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара на Московской бирже достиг 99 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.

Этот показатель стал самым высоким впервые с 25 марта 2022 года.

Сегодня курс евро превысил отметку 108 рублей, что стало максимальным показателем с 24 марта 2022 года.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В пятницу, 4 августа, курсы доллара и евро поднялись до уровня марта 2022 года. Евро торговался на отметке 104,08 рубля, доллар достигал 95,15 рубля.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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