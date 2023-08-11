Курс доллара достиг 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года
Курс доллара на Московской бирже достиг 99 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.
Этот показатель стал самым высоким впервые с 25 марта 2022 года.
Сегодня курс евро превысил отметку 108 рублей, что стало максимальным показателем с 24 марта 2022 года.
В пятницу, 4 августа, курсы доллара и евро поднялись до уровня марта 2022 года. Евро торговался на отметке 104,08 рубля, доллар достигал 95,15 рубля.
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