В Госдуме рассказали о массовой шринкфляции в магазинах страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, — прим. ред.) в 122 торговых точках столицы. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. По поручению <…> Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы <…> Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель — выяснить, насколько массовой является шринкфляция, — рассказали в пресс-службе Чернышова.

По его данным, 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925—950 миллилитров, при этом такая тара визуально неотличима от обычного литра молока или кефира других производителей. Чернышов отметил, что крупы, составляющие основу потребительской корзины — гречка, рис, пшено, овсяные хлопья, расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо 500 граммов и 1 килограмма в 97% случаев.

— Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта «О честной цене» свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива. Уверен, что масштаб проблемы и включенность людей позволят нам утвердить документ в максимально сжатые сроки, — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в России планируют отменить НДС на продукты питания и бутилированную воду, у которых истекает срок годности, если магазины будут бесплатно раздавать их населению.



Эксперты считают, что ретейлеры будут активнее собирать и отдавать продукцию населению до истечения срока ее годности, поскольку в этом случае им не придется платить налог. Сегодня безвозмездная передача таких товаров населению не выгодна торговым сетям, поскольку они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции.

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Максим Кокунин