Торговлю обяжут указывать цену за килограмм или литр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Торговля будет обязана указывать стоимость продукции за килограмм или литр — такой законопроект получил поддержку правового управления Госдумы, его могут принять уже в октябре, сообщают «Известия».



Рассчитывается, что это поможет избежать случаев, когда продавцы, оставляя размер упаковки и отпускную цену без изменений, уменьшают количество продукта и снижают вес товара.

Как пояснил автор проекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, на рынке можно наблюдать ситуацию, когда вместо десяти яиц в упаковке продают девять, вместо одного литра продукта — 900 или 800 мл. У потребителей такая ситуация вызывает недоверие и раздражение.

За невыполнение требования предлагается вводить наказание. Магазин будет обязан указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству. Таким образом, потребители будут в большей степени информированы.

Сейчас некоторые торговые сети уже так делают, несмотря на то, что в законе отсутствует такое требование.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Полагаю, что у тех производителей, которые пытаются хитрить с ценами, намерение узаконить такую практику вызовет критическую реакцию. Но на работе добросовестных предприятий это отразиться не может. Люди как покупали хлеб, молоко, мясо, макароны и другие продукты, так и продолжат вне зависимости от фасовки. Но потребители будут более осознанно выбирать торговую марку, — считает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В июле Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, — прим. ред.) в 122 торговых точках столицы.

По его данным, 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925—950 миллилитров, при этом такая тара визуально неотличима от обычного литра молока или кефира других производителей. Чернышов отметил, что крупы, составляющие основу потребительской корзины, — гречка, рис, пшено, овсяные хлопья, — расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо 500 граммов и 1 килограмма в 97% случаев.

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Маргарита Головатенко