Профсоюзы Нигера поддержали новую власть

Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера (USTN) и коллектив бывших членов профсоюзов Нигера поддерживают «Национальный совет по защите Отечества», который пришел к власти в стране. Об этом сообщается в коммюнике, с которыми выступили главы этих организаций.

— Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера… призывает «Национальный совет по защите Отечества» продолжать свою патриотическую борьбу против небезопасности и на благо сохранения территориальной целостности, — заявлено в документе.

Профсоюзы также осудили ЭКОВАС за введенные против Нигера санкции.

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

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Елизавета Пуншева