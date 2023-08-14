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Концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патроны НАТО

00:31, 14.08.2023

Концерн «Калашников», штаб-квартира которого располагается в Ижевске, разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО. Его показали на форуме «Армия-2023», пишет ТАСС.

АК-19 сконструирован на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12, использующего патрон натовского калибра 5,56 мм.

В январе сообщалось, что оружейный концерн «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года.

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