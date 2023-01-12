«Калашников» рассказал о рекордном за последние 20 лет объеме выпуска оружия

Оружейный концерн «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству. Об этом сообщает пресс-служба концерна.



— В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, — сказано в сообщении.

Также в публикации сообщается, что за 2022 год было выполнено 24 договора по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) и 45 государственных контрактов.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о назначении концерна «Калашников» главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в армию России. Отмечалось, что данная мера также необходима для того, чтобы обеспечить 300 тысяч мобилизованных граждан необходимым оборудованием.

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Антон Гаврилов