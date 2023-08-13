«Ак Барс» объявил свой состав на третий матч Кубка TANECO
Казанский ХК «Ак Барс» объявил свой состав на третий матч Кубка TANECO против «Барыса». Игра пройдет сегодня в Казани и начнется в 17.00.
В состав команды вернулся вратарь Тимур Билялов. На прошлом матче он был запасным вратарем. Больше изменений в составе нет.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Константин Лучевников, Дамир Жафяров — Илья Сафонов — Александр Радулов;
- Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин;
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Петров;
- Кристиан Хенкель — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
Напомним, «Ак Барс» одержал победу в двух первых матчах Кубка TANECO. Казанцы играли против «Трактора» и «Локомотива».
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