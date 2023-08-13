В Белгородской области заявили о новой атаке БПЛА

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

За прошедшие сутки беспилотники атаковали три муниципалитета Белгородской области. Об этом сегодня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В субботу Белгород, Белгородский, Краснояружский районы и Шебекинский округ подверглись атакам беспилотников.

— В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь, — сообщил Гладков.

По данным губернатора, в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи, повреждений нет. Также пять раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый.

Сегодня в небе над Белгородской областью пресекли попытку атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны. По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

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Елизавета Пуншева