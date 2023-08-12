Минобороны России: 19 летчиков ВКС удостоили звания Героев России за время спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Минобороны России рассказали, что за время проведения специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года, 19 летчиков Воздушно-космических сил страны удостоились звания Героев России.

Еще более 4 тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

В Минобороны также напомнили, что днем образования военной авиации России считается 12 августа 1912 года. Тогда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба.

В 2023 году исполняется 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России. Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин направил поздравление авиаторам и ветеранам ВВС.

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Илина Хакимова