Первый вице-премьер Татарстана поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня, 12 августа, отмечается День Военно-воздушных сил России. Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин направил поздравление авиаторам и ветеранам ВВС.

— Этот праздник — символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга. Во все времена авиация была и остаётся наиболее мобильным и маневренным видом Вооруженных Сил Российской Федерации, достойно обеспечивающая безопасность страны и защиту ее интересов на воздушных рубежах, — говорится в обращении.

Нигматуллин обратил внимание, что «история военной авиации неотделима от героического прошлого нашей великой Родины». В историю страны «золотыми буквами» вписаны героические подвиги военных летчиков, «самоотверженный труд работников авиационной промышленности в годы Великой Отечественной войны».



— Доблестными наследниками и продолжателями лучших традиций российской армии сегодня являются авиационные специалисты, военные летчики и штурманы. Они с честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по защите национальной безопасности нашей страны, ее государственных интересов и борьбе с международным терроризмом, выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, — добавил Нигматуллин.

Он подчеркнул, что в развитие и совершенствование военной авиации России огромный вклад вносят многотысячные коллективы авиастроительных предприятий.



— Поздравляю всех жителей нашей республики с Днем Военно-воздушных сил. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо России, — сказано в поздравлении.

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Илина Хакимова