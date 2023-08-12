Казанцы жалуются на сбой в работе Google

По всей России наблюдаются сбои в работе Google в субботу, 12 августа. Это следует из сообщений россиян в социальных сетях, а также из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

По состояния на 18.31 было зафиксировано 552 отчета о сбоях в работе поисковой системы.

По данным Downradar, 58% пользователей сообщили об общем сбое, 33% — о сбое в работе сайта, 4% — о трудностях со входом в систему и еще 3% пожаловалось на некорректную работу приложения.



Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве (668 обращений), Санкт-Петербурге (209) и Казани (100).

Ранее сообщалось о том, что компания Google начала блокировать рабочие сервисы Workspace российским компаниям, попавшим под американские санкции: туда входят корпоративная почта, документы, диск и другие сервисы. Однако позже источник в Google сообщил СМИ, что в России не будут блокировать сервисы Google Workspace, компания не вносила изменения в доступ к своим сервисам.

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Илина Хакимова