В Татарстане продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В хозяйствах всех категорий Татарстане продолжают фиксировать снижение поголовья крупного рогатого скота. На конец мая 2023 года животных в этой категории насчитывалось 923,9 тысячи, что на 1,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Зафиксирован рост поголовья коров. На конец весны этого года в хозяйствах всех категорий в республике их насчитывалось 325 тысяч — на 0,9% больше, чем в конце мая 2022 года.

Выросло в татарстанских хозяйствах и количество птиц. В конце весны их содержалось 19,1 млн голов, что на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Снизилось по сравнению с концом мая 2022 года в хозяйствах всех категорий республике количество свиней (-8%), а также овец и коз (-1,4%). Перед началом лета их насчитывалось 470,6 тысячи и 344,6 тысячи соответственно, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, на конец апреля 2023 года в Татарстане в хозяйствах всех категорий насчитывалось 924,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 0,9% ниже аналогичного периода прошлого года.



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Татьяна Демина