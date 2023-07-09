В Татарстане продолжает расти пассажирооборот общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам января — мая 2023 года пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане достиг 564,8 млн пассажиро-километров. Это на 7% больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года.

В мае пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане составил 126,5 млн пассажиро-километров. Рост по сравнению с последним месяцем весны 2022 года составил 7%.

Майский пассажирооборот общественного транспорта оказался самым высоким за первые 5 месяцев 2023 года. На втором месте апрель с показателем 120,89 млн пассажиро-километров, на третьем — март (120,1 млн пассажиро-километров).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по итогам января 2023 года пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане составил почти 95,9 млн пассажиро-километров. Это наименьший за первые 5 месяцев года показатель. По сравнению с январем прошлого года показатель увеличился на 6,6%, следует из данных Татарстанстата.

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Татьяна Демина