С начала купального сезона в Татарстане утонули 47 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала купального сезона — с 1 июня — в Татарстане утонули 47 человек. Среди них три ребенка, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Основная причина случившегося — купание в необорудованных местах и несоблюдение требований безопасности, заявили в ведомстве и призвали купаться только в специально отведенных для этого местах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Купающимся в необорудованном месте около запрещающего аншлага грозит административный штраф. Его размер составляет от 1 до 1,5 тысячи рублей.

С начала купального сезона в Татарстане выявили 34 случая купания в необорудованном месте.

По данным МЧС России, в июле 2023 года утонули более 900 человек. Спасли на водоемах в три раза меньше купающихся.



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Татьяна Демина