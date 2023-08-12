В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 90%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 90%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на совещании в Доме правительства.

По его словам, полностью завершены работы на 261 объекте. Из них за последние две недели они закончены в 37 домах.

Работы продолжаются на 465 многоквартирных домах. Из них на 361 объекте они выполнены на 70%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Как рассказывал в мае гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это средств.

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Илина Хакимова