В начале лета в Татарстане сократилась рождаемость
В Татарстане в июне 2023 года зарегистрировали 3 050 новорожденных. Это на 11 малышей, или на 0,4% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных официальной статистики.
Всего в Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, за июнь на свет появилось 19 140 детей. Это на 867 новорожденных, или на 4,3% меньше, чем за первый месяц лета прошлого года.
Снижение рождаемости в июне 2023 года относительно аналогичного месяца прошлого года зарегистрировали в большинстве регионов ПФО. Исключение Чувашия (+3,6%) и Мордовия (+7,6%) — там родились 872 и 398 малышей соответственно, подсчитали в Росстате.
«Реальное время» публикует количество новорожденных в регионах Приволжского федерального округа, зарегистрированное за июнь 2023 года:
- Татарстан — 3 050;
- Башкирия — 2 080;
- Самарская область — 1 995;
- Нижегородская область — 1 957;
- Пермский край — 1 879;
- Оренбургская область — 1 342;
- Саратовская область — 1 953;
- Удмуртия — 991;
- Чувашия — 872;
- Ульяновская область — 733;
- Кировская область — 708;
- Пензенская область — 706;
- Марий Эл — 453;
- Мордовия — 398.
Напомним, в мае 2023 года в Татарстане на свет появилось 2 826 детей. Это на 74 ребенка, или на 2,6%, меньше, чем в последний месяц весны прошлого года.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым