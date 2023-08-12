В начале лета в Татарстане сократилась рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в июне 2023 года зарегистрировали 3 050 новорожденных. Это на 11 малышей, или на 0,4% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных официальной статистики.

Всего в Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, за июнь на свет появилось 19 140 детей. Это на 867 новорожденных, или на 4,3% меньше, чем за первый месяц лета прошлого года.

Снижение рождаемости в июне 2023 года относительно аналогичного месяца прошлого года зарегистрировали в большинстве регионов ПФО. Исключение Чувашия (+3,6%) и Мордовия (+7,6%) — там родились 872 и 398 малышей соответственно, подсчитали в Росстате.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Реальное время» публикует количество новорожденных в регионах Приволжского федерального округа, зарегистрированное за июнь 2023 года:

Татарстан — 3 050;

Башкирия — 2 080;

Самарская область — 1 995;

Нижегородская область — 1 957;

Пермский край — 1 879;

Оренбургская область — 1 342;

Саратовская область — 1 953;

Удмуртия — 991;

Чувашия — 872;

Ульяновская область — 733;

Кировская область — 708;

Пензенская область — 706;

Марий Эл — 453;

Мордовия — 398.

Напомним, в мае 2023 года в Татарстане на свет появилось 2 826 детей. Это на 74 ребенка, или на 2,6%, меньше, чем в последний месяц весны прошлого года.



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Татьяна Демина