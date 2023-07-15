В Татарстане в конце весны снизилась рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае 2023 года в Татарстане на свет появилось 2 826 детей. Это на 74 ребенка, или на 2,6%, меньше, чем в последний месяц весны прошлого года, следует из данных официальной статистики.

Снижение рождаемости в мае 2023 года зарегистрировано в большинстве регионов Приволжского федерального округа, куда входит и Татарстан. В списке Кировская область (-5,2%), Самарская область (-3,3%), Марий Эл (-3,2%), Удмуртия (-2,8%), Мордовия (-1,4%), Нижегородская область (-1,2%) и Пермский край (-0,5%).

Рост рождаемости в мае этого года, по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го, зарегистрировали в шести из 14 регионов ПФО. Это Пензенская область (+9,7%), Оренбургская область (+6,8%), Саратовская область (+4,8%), Ульяновская область (+3,8%), Башкирия (+2,8%) и Чувашия (+0,7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за май зарегистрировали 19 062 новорожденных. Это на 58 детей, или 0,3%, больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Росстата.

Напомним, в июне Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по повышению рождаемости на 2023—2025 годы. В ней указано, что в республике ежегодно уменьшается количество женщин и мужчин фертильного возраста — 15—49 лет. Такая динамика наблюдается и в целом в России.



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Татьяна Демина