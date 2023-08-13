В Татарстане в первом полугодии сократилась смертность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — июнь 2023 года умерли 21 478. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертей сократилось в республике на 1 847, или на 7,9%, следует из данных официальной статистики.

Смертность по итогам первой половины этого года сократилась во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она уменьшилась по сравнению с январем — июнем 2022 года в Кировской области — на 17,3%, до 8 593 умерших.

Всего в Приволжском федеральном округе за шесть месяцев 2023 года зарегистрировали 187 515 смертей, подсчитали в Росстате. Это на 20 314 летальных случаев, или на 9,8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за июнь 2023 года ушли из жизни 3 443 татарстанца. Это на 100 человек, или на 3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.



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Татьяна Демина