В Татарстане в июне выросла смертность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за июнь 2023 года ушли из жизни 3 443 человека. Это на 100 умерших, или на 3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных официальной статистики.

Рост смертности в начале лета зафиксировали в пяти из 14 регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана это Оренбургская область (+1,9%), Самарская область (+1,3%), Удмуртия (+0,9%) и Саратовская область (+0,5%).

Всего в ПФО за июнь 2023 года зарегистрировали 29 597 случаев смерти. Это на 226 умерших, или на 0,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщили в Росстате.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в мае 2023 года зарегистрировали 3 620 умерших. Это на 83 случая смерти, или на 2,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



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Татьяна Демина