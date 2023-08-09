Партия свергнутого президента Нигера призвала мировое сообщество помочь законному главе государства

Партия за демократию и социализм Нигера призвала международное сообщество помочь свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз партии.

В релизе сообщается, что президент содержится в «жестоких и бесчеловечных условиях». Например, у него с супругой нет электричества и воды.

— Хуже того, в течение последних пяти дней им не давали свежей пищи, — добавили в сообщении.

Руководство партии призвало международное сообщество «действовать, чтобы избежать худшего».

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева