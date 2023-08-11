Четверо татарстанцев скончались из-за газов в канализационной шахте — в суд направлено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Директора и главного инженера ООО «Нижнекамский жилкомсервис» будут судить за нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Руководителю предприятия также предъявлено обвинение в подделке официального документа. Соответствующее заключение подписал первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в августе 2022 года двое рабочих поочередно спустились в камеру на очистном сооружении хозяйственно-бытовых сточных вод «Евроакцент-40» в одном из сел Нижнекамского района Татарстана. Оба потеряли сознание. Двое местных жителей спустились за ними, чтобы помочь, однако также потеряли сознание. Прибывшие на место спасатели подняли всех на поверхность.

Установлено, что причиной ЧП стала смесь ядовитых газов в шахте. Один из рабочих и местный житель скончались на месте от отравления. Двоих других доставили в больницу, где их не смогли спасти.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как полагает следствие, фигуранты не выполняли возложенные на них обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда и правил безопасности Погибшие сотрудники были без средств индивидуальной и коллективной защиты и не прошли инструктажи по правилам охраны труда. На объекте отсутствовали предупреждающие знаки и ограждение.

После трагедии руководитель организации сфальсифицировал служебные документы, чтобы скрыть допущенные нарушения и избежать ответственности.

Оба фигуранта свою вину не признали. Уголовное дело направят в Нижнекамский городской суд Татарстана.



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Елизавета Пуншева