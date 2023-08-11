В июле реальный эффективный курс рубля снизился на 7,7%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 7,7% относительно июня. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

По сравнению с июлем прошлого года реальный эффективный курс рубля упал на 26,4%.

К доллару реальный эффективный курс рубля в июле 2023 года относительно июня уменьшился на 7,8%, а в годовом выражении — на 27,5%. К евро снижение составило 9,3% и 29,9% соответственно.

Напомним, сегодня курс доллара на Московской бирже достиг 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Курс евро превысил отметку 108 рублей, что стало максимальным показателем с 24 марта 2022 года.

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Елизавета Пуншева