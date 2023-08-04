Курсы доллара и евро вновь поднялись до уровня марта 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В пятницу, 4 августа, курсы доллара и евро поднялись до уровня марта 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Доллар достигал 95,15 рубля. К 12.27 он опустился до 94,96 рубля.

Евро торговался на отметке 104,08 рубля. Это максимум с 28 марта прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным Мосбиржи на 2 августа, доллар впервые с 28 марта прошлого года превысил 94 рубля. Курс евро же поднимался до 103 рублей.



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Татьяна Демина