На банки и страховщиков пришлось 21,6% жалоб в Управление Роспотребнадзора по РТ

За 9 месяцев 2021 года в Управление Роспотребнадзора по РТ на качество оказания финансовых услуг банками и страховыми компаниями поступило 1 129 обращений потребителей, что составило 21,6% от всех жалоб на нарушение потребительских прав. Обращения на услуги банков в основном связаны с навязыванием дополнительных услуг, а также на непредоставление полной информации об услугах, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В результате в отношении финансовых организаций было возбуждено 310 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 4 млн рублей. Кроме того, Управление Роспотребнадзора по РТ 319 раз участвовало в судебных процессах по защите прав потребителей финансовых услуг для дачи заключений по делу. По их итогам гражданам было присуждено 16,3 млн рублей, также возмещен моральный ущерб на сумму 1,3 млн рублей.

Законом «О потребительском кредите» определено, что банки вправе включать в кредитный договор дополнительные услуги, но только если потребитель в письменном виде выразил согласие на их получение. Однако, как отмечают в ведомстве Марины Патяшиной, не все кредитные организации выполняют это условие.

Любовь Шебаловва