Илон Маск объявил о бесплатной премиум-подписке для пользователей X с 5 млн просмотров за три месяца

Пользователи X (ранее Twitter), чей контент получил более 5 млн просмотров за последние три месяца, получили бесплатную подписку X Premium (ранее Twitter Blue), об этом владелец соцсети Илон Маск на своей странице.



— Обратите внимание, что учитываются только просмотры от проверенных [верифицированных] пользователей, так как в противном случае мошенники будут использовать ботов, — указал он.

24 июля официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне. Вечером владелец соцсети сообщил, что новый логотип Twitter будет доработан, однако не стал озвучивать конкретных сроков.

Илон Маск заявил, что оплатит иски пользователей, несправедливо пострадавших от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе Х.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко